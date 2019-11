Conferenza stampa D’Aversa: «Siamo in emergenza numerica ma zero alibi»

Conferenza stampa D’Aversa: le parole del tecnico dei crociati alla vigilia del match di campionato contro il Bologna

Domani alle 12.30 andrà in scena il derby emiliano tra Bologna e Parma. I crociati arrivano dalla bella vittoria contro la Roma ma devono far fronte a tantissimi indisponibili, come ricordato da D’Aversa in conferenza stampa.

«A livello numerico non siamo messi benissimo ma siamo abituati. Affronteremo un derby con difficoltà numeriche che ci porteranno a dare qualcosina in più per far sì che non influenzino il risultato. Quello che abbiamo dimostrato in questi anni è che ci siamo sempre riusciti a compattarci nelle difficoltà. Abbiamo lavorato e considerando le caratteristiche di chi penso di mandare in campo, quello che devo fare è far rendere al meglio i miei ragazzi. Sono convinto che faremo una grande prestazione, consci del fatto che si possono avere difficoltà numeriche ma dobbiamo dare qualcosa in più. Si affrontano due squadre che sotto l’aspetto fisico stanno bene. I risultati contano molto, noi veniamo da una vittoria con la Roma. Nonostante le difficoltà in avanti non dobbiamo cercare alibi e ragionare sul fatto che affronteremo una gara difficile e vogliosi di fare un risultato positivo»