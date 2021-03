Barcellona, De Jong: «Mancherà Neymar? Meglio per noi»

Frenkie De Jong parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il PSG: obiettivo ribaltare l’1-4 dell’andata.

RITORNO CON IL PSG – «L’obbiettivo deve essere sempre quello di qualificarsi. Andremo a gareggiare e vedremo come andrà. Siamo sempre uniti. Ultimamente stiamo ottenendo buoni risultati e siamo uniti come squadra. Lo si vede in partite come il Siviglia. Siamo insieme e andremo a vincere e competere. Non so se l’1-4 è stato giusto ma abbiamo giocato male quella partita e daremo al Barcellona una buona immagine e gareggeremo, come ho già detto più volte».

ASSENZA NEYMAR – «Per me è uno dei migliori al mondo e quando non è disponibile a giocare, per noi è meglio. Se non dobbiamo affrontarlo è più facile».