Conferenza stampa De Leo: «C’è la necessità di aggiustare qualcosa»

Conferenza stampa De Leo, ecco le parole del collaboratore di Mihajlovic per presentare la gara contro l’Atalanta

Emilio De Leo, stretto collaboratore di Mihajlovic al Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. Ecco le parole del tecnico:

ATALANTA – «Lo sapremo dopo se saranno appagati o stanchi. Non possiamo dirlo adesso. Sicuramente è una squadra in fiducia e non è un momento buono per affrontarli perché sono consapevoli delle loro qualità. È un esempio per tutti gli addetti ai lavori. Dal punto di vista tecnico e gestionale sono un riferimento».

MESSAGGIO – «La parola chiave dev’essere fiducia. Il mister su questo ha instaurato subito un rapporto forte ed è un concetto che abbiamo ripreso. Anche ieri a fine allenamento Sinisa è andato negli spogliatoi per complimentarsi con i ragazzi».

SETTIMANA – «È stata un’ottima settimana e siamo contenti per l’atteggiamento che i ragazzi hanno messo, anche nella partita contro il Milan. Gli allenamenti hanno la finalità di sistemare le cose che non vanno bene e se abbiamo lavorato tanto è perché c’era la necessità di aggiustare qualcosa».