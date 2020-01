Conferenza stampa De Rossi: «Lascio perchè mi manca la mia famiglia»

Conferenza stampa De Rossi: le parole del centrocampista del Boca Juniors che spiega le ragioni dell’addio

Daniele De Rossi ha organizzato una conferenza stampa insieme al presidente del Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, per dare l’addio al club argentino e al calcio giocato. Le sue parole.

MOTIVI – «Sono stato due-tre giorni con i miei compagni e mi sono allenato. Non ho problemi fisici e non ci sono problemi di salute. Voglio solo tornare dalla mia famiglia, a casa mia».

FAMIGLIA – «Non voglio entrare troppo nei dettagli. La mia figlia più grande, di un altro matrimonio, è rimasta in Italia. E una ragazza ha bisogno di suo padre vicino. Potrebbe essere in pericolo e devo avvicinarmi. Qui siamo lontani».

BOCA JUNIORS – «Non mi piace vendere fumo, ma farò parte del Boca per sempre. Le persone che ho trovato qui lo hanno trasformato in qualcosa di magico. Mi hanno accolto come se fossi un fratello. Le ringrazio per questa opportunità.»