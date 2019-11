Conferenza stampa De Zerbi: «Caputo out. Contro il Lecce ripartiamo dal primo tempo con la Fiorentina»

Ecco le parole del tecnico del Sassuolo De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce

Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, pronto a fronteggiare il Lecce allo stadio Via del Mare.

«Condizioni dei giocatori? Caputo non parte con la squadra, ha provato a stringere i denti ma non verrà con noi. Magnanelli viene in panchina ma probabilmente non è utilizzabile. Bourabia lo mandiamo con la Primavera per mettergli minutaggio visto che è rientrato giovedì e non aveva senso portarlo con noi per non farlo giocare e sarà a disposizione con il Bologna. Lecce? E’ una squadra coraggiosa che ha fatto sempre bene, anche in casa nonostante le sconfitte, con una identità ben chiara che parte dalla Serie C. Noi dobbiamo andare con la voglia di giocare vista nel primo tempo con la Fiorentina».