Conferenza stampa De Zerbi: «La classifica ora conta zero»

Conferenza stampa De Zerbi: le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia della sfida contro il Torino

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino. Le sue parole riportate da Sassuolonews.net

CLASSIFICA – «Ora non dico che conti zero ma conta poco. Quando vuoi cercare di alzare l’asticella, il momento determinante non devi viverlo con l’ansia. Non dobbiamo avere l’ansia di vincere a tutti costi, la voglia sì. La voglia di sbloccare la partita sì, l’ansia e la smania di sbloccarla subito no. Dobbiamo entrare in campo giocando, passando attraverso il gioco e l’organizzazione, divertendoci, stando attenti, volendo vincerla a tutti i costi per vederci in cima alla classifica perché è una gratificazione ma se vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo viverla in maniera giusta, non dobbiamo avere preoccupazioni anse o altri impedimenti mentali, dobbiamo accettare di avere delle difficoltà nella gara, già prevederle adesso».

SASSUOLO FAVORITO – «Di sicuro la classifica oggi conta poco perché il Torino è una squadra in costruzione fatta di giocatori buoni che cercano sempre di giocare, una squadra ben organizzata che sa cosa deve fare. Sicuro i pronostici fatti a seconda della classifica contano zero».

GIAMPAOLO – «Siamo diversi nel percorso e nel momento del percorso. E’ un mio amico, l’ho sempre stimato, lo stimo, l’ho stimato quando andava bene e quando non ha avuto i risultati, che nascono da tante motivazioni e non mi sposta il giudizio su di lui. Partire costruendo un progetto non è come essere al terzo anno».

TANTI INFORTUNATI – «Un altro motivo per essere fiduciosi del futuro è il fatto che tanti giocatori determinanti sono fuori. Magnanelli è l’anima della squadra e quando manca già nell’allenamento si sente. Defrel non è a pieno regime, Boga non lo abbiamo mai avuto, Chiriches si è allenato poco, Rogerio non lo abbiamo mai avuto oltre che col Cagliari, Maxime Lopez è appena arrivato ed è un giocatore importante che prima entra nei meccanismi della squadra e prima miglioreremo tutti, Toljan è out da due partite, in tanti non hanno la forma al 1000% e quando ce l’avremo tutti saremo ancora più forti».