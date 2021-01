Conferenza stampa Di Francesco: «Partita importante dal punto di vista emotivo»

Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia di Genoa-Cagliari

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Genoa.

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24

LA CONDIZIONE DELLA SQUADRA – «Questa settimana abbiamo potuto lavorare sul sistema di gioco che stiamo attuando ultimamente e abbiamo dato più continuità ai giocatori sotto condizione fisica che sono arrivati da poco, mi riferisco a Duncan e Radja. Abbiamo preparato la partita al meglio on tutti gli uomini a disposizione. Il ritiro non è punitivo, ma serve per conoscerci meglio e fare momenti di socializzazione per capire le difficoltà. I nuovi giocatori hanno bisogno di allenarsi con continuità e poi di minutaggio in partita».

RITORNO AL 4-3-3 – «Recuperando Nandez posso avere più soluzioni in mezzo al campo. Il 4-3-3 è un altro sistema di gioco su cui stiamo lavorando. Dipende tantissimo anche dalle caratteristiche individuali dei calciatori che si ha. Per il regista devo scegliere tra Marin e Oliva».