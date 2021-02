Cagliari, Di Francesco: «Vogliamo questa benedetta svolta, da domani…»

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in vista della gara contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni alla vigilia della partita

CONTRO L’ATALANTA – «Le partite hanno sempre una storia a sé, ma l’Atalanta è una squadra di grande qualità, che in questi anni insieme al suo allenatore ha fatto un miglioramento enorme. Dobbiamo pensare molto a noi stessi, cercando di avere questa benedetta svolta: l’augurio di tutti è che domani la situazione possa davvero cambiare. È una squadra che riesce a fare tanto durante la gara, non dandoti punti di riferimento: è una squadra difficile da affrontare, l’aspetto tattico diventa fondamentale in questa gara».

