Di Lorenzo in conferenza stampa prima della partita col Liverpool: «Siamo concentrati, possiamo avvicinarci alla qualificazione»

Di Lorenzo parla in conferenza stampa insieme ad Ancelotti, in vista di Liverpool – Napoli valido per i gironi di Champions League.

ANFIELD – «Ripensando a qualche anno fa, ritrovarmi qui è qualcosa di bello. È stato un percorso lungo, difficile, adesso sto raccogliendo i frutti dei tanti sacrifici che ho fatto. Essere qui, in questo stadio, in questa competizione, è qualcosa di bello. È il raggiungimento di un sogno che avevo da bambino. La sto vivendo in maniera serena, tranquilla, sono contento di quello che ho fatto ma c’è ancora tanto da fare. Siamo carichi e concentrati. In campionato non stiamo raccogliendo tanti punti, ma in Champions League abbiamo fatto un bel percorso. Possiamo avvicinarci alla qualificazione, siamo pronti e concentrati»

