Conferenza stampa Dionisi: «Dobbiamo rispettare la Sampdoria, noi squadra di qualità»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni al canale ufficiale neroverde.

PRESTAZIONE – «Siamo partiti con il piede giusto, già dalla prossima avremo delle difficoltà e dovremo essere bravi a superarle. I ragazzi non hanno mai mollato e non voglio parlare degli episodi. Abbiamo altre 37 partite da giocare, ora pensiamo alla seconda».

QUALITA’ – «Il Sassuolo ha qualità da anni. Noi abbiamo qualità in tutti i reparti. Ovviamente in attacco la qualità spiccata sia per merito loro che per tutta la squadra che costruisce le azioni da gol. Ho la fortuna di avere giocatori bravi e non posso farli giocare tutti, dovrò fare delle scelte. Mettiamo in conto di concedere qualcosa. Stiamo ancora cercando l’equilibrio migliore».

SAMPDORIA – «La Sampdoria ha giocatori che stanno bene, fisici, qualitativi. Quagliarella è il giocatore italiano in attività che ha fatto più gol in Serie A, non lo scopro io. Hanno buoni giocatori in mezzo e anche in difesa. Dobbiamo rispettarla come squadra. Chi la allena può fare la differenza, D’Aversa è sempre stato battagliero con il Sassuolo e sarà così anche domani. Noi abbiamo le qualità per metterli in difficoltà».

CONVOCATI – «Berardi? Speriamo di averlo dalla prossima, non sarà convocato. Henrique? Domani farà parte dalla squadra ed è convocabile. Vedremo».