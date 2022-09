Conferenza stampa Dionisi: «Il Torino si è rinforzato molto. Erlic non ce la fa»

L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Torino

TORINO – «Sarà una partita difficile perché il Torino ha fatto un campionato molto positivo l’anno scorso, ce la siamo giocata arrivando a pari punti, abbiamo fatto bene entrambi. Loro sono ripartiti da quello, gli inserimenti credo siano stati molto all’altezza, hanno messo dentro giocatori forti e i risultati parlano chiaro. Poi ci siamo noi. Sappiamo che l’anno scorso è stato difficile, l’idea di gioco del Toro può metterci in difficoltà ma lavoriamo per ottenere un risultato positivo».

OBIANG – «Pedro è disponibile dalla prima di campionato, è normale che sarebbe utile mettere minuti nelle gambe, ad oggi non ci è riuscito perché nelle scelte non è stato preso in considerazione ma è un giocatore importante. Con l’Udinese è venuto in panchina con un acciacco, lui aveva dato comunque garanzie. Questa settimana ha ripreso ed è al 100%».

ERLIC – «Purtroppo non è recuperato, come il resto degli indisponibili per la sfida di domenica scorsa. Martin ha acquisito una grande esperienza, ha caratteristiche diverse dagli altri ed è un giocatore importante, lo ha dimostrato, ma abbiamo anche altri difensori importanti, ci sono più titolari ed Erlic è uno di questi».

GIOCO OFFENSIVO – «Io sono soddisfatto, abbiamo avuto delle defezioni, ora è presto per tirare una riga. È normale che un allenatore faccia un’analisi da dove si è partiti, io lo so, forse qualcuno non se lo ricorda, dobbiamo stare tranquilli, sereni, mettendo tutto sulla gara di domani, penso anche che con tutti gli effettivi avremmo avuto delle difficoltà ma sono convinto che faremo la nostra partita e li metteremo sicuramente in difficoltà».