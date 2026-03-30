Conferenza stampa Donnarumma pre Bosnia Italia: «Andranno a 100 all’ora, ecco cosa servirà domani. Saremo pronti, su Dzeko vi dico questo»

Conferenza stampa Donnarumma pre Bosnia Italia: le parole del capitano degli azzurri alla vigilia della finale playoff per l’accesso ai Mondiali 2026

La conferenza stampa di Gianluigi Donnarumma: il portiere e capitano della Nazionale italiana si presenterà in sala stampa intorno alle ore 19:30, in compagnia del ct Rino Gattuso, per parlare della finale playoff per i Mondiali 2026 di domani tra la Bosnia e l’Italia.

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Le sue parole a Sky Sport.

PRESSIONE – «Siamo essere umani, inutile dire di come questa partita sia sentita anche da noi, abbiamo voglia di far bene e andare al Mondiale, c’è la tensione giusta, siamo pronti e carichi al punto giusto. Dobbiamo pensare a noi e a quello che sappiamo fare, il resto va in secondo piano. Siamo un gruppo giovane, normale ci sia un po’ di nervosismo o di adrenalina, fa parte del gioco. Quella di domani è una partita da approcciare nel migliore dei modi, senza ripetere gli errori del primo tempo con l’Irlanda del Nord. La squadra si è preparata per fare una grande partita».

IL MIO PERCORSO PERSONALE CON LA NAZIONALE – «Sono orgoglioso di quanto fatto finora con la Nazionale. Ho passato gioie e dolori, ho perso due Mondiali e c’è voglia di riportare l’Italia dove merita».

Inizia la conferenza stampa.

COSA SERVIRA’ DOMANI – «Abbiamo diritto di mettere tutto in campo, domani sarà una partita difficile, bisogna affrontarla con la serenità giusta. Dovremo essere duri. Andranno a 100 all’ora e non dovremo essere da meno, hanno grandi campioni e ottime individualità. Abbiamo la tensione giusta, chi sarà qui dei nostri tifosi – e chi sarà a casa – saranno con noi spingendoci e saranno fondamentali».

PARTITA SENTITA – «È una delle più importanti, una delle più sentite. Siamo esseri umani, le partite le sentiamo anche noi. Bisogna saperla gestire, tenere le energie solamente per domani, è normale che il pensiero ci sia. Domani sarà importante, importantissima, una delle gare più importanti che farò. Il pensiero c’è, bisogna dare il 100% perché poi quando sei al massimo hai l’anima pulita. Saremo pronti, abbiamo lavorato bene, abbiamo la carica giusta per affrontare una sfida come domani. Dobbiamo pensare solo a noi, se pensi solo a quello che devi fare, non sprecare energie su altre situazioni».

GLI ATTACCANTI DELLA BOSNIA – «Abbiamo visto un po’ di partite, hanno grande gamba, grande tecnica, conosco bene Dzeko perché ci ho giocato contro. Sono una squadra molto organizzata collettivamente, giocano bene, lo hanno dimostrato nell’ultima partita. Bisognerà giocare una ottima gara se si vuole andare al Mondiale. Li conosciamo bene e li abbiamo studiati».