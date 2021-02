Conferenza stampa El Shaarawy: «Sto meglio fisicamente, è tanto che non gioco titolare»

Stephan El Shaarawy ha parlato alla vigilia di Roma-Braga

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilai della partita di Europa League contro il Granada.

FORMA FISICA – «La condizione sta migliorando piano piano, ho fatto due spezzoni di partita perché il piano di gestione era questo. Domani sarà la prima partita da titolare, non gioco da molto, dagli impegni in Nazionale. Sto meglio fisicamente e domani sarà una sfida importante per me e per la squadra».

LEADER E TOTTI– «È stato per me un grande onore giocare con Totti, uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Mi ha trasmesso grande senso di appartenenza e continuo ad avere un grande rapporto con lui. Sicuramente in questa situazione sono dinamiche societarie in cui non voglio intervenire, abbiamo una partita importante e pensiamo a quello».