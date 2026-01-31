Conferenza stampa Fabregas pre Como Atalanta: «Abbiamo bisogno di mettere più benzina per vincere. Per fare punti contro queste squadre…»

Connect with us

Conferenza stampa Fabregas pre Como Atalanta

3 ore ago

Conferenza stampa Fabregas pre Como Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 23ª giornata di Serie A 2025/26

In conferenza stampa alla vigilia di Como Atalanta, Cesc Fabregas ha rilasciato queste dichiarazioni.

PAROLE – «Sono molto soddisfatto della rosa ma domani serve qualcosa in più, abbiamo bisogno di una maggiore spinta e di mettere più benzina per vincere. Andiamo di partita in partita, non pensiamo a Napoli, Fiorentina, Juventus. Arriveranno ma è importante domani, fare una bella prestazione contro l’Atalanta. Quell’energia da mettere in campo contro una squadra fortissima, nella Top 3. Se non gioca Raspadori, gioca Lookman o Samardzic, Zalewski… giocatori importantissimi. Un’altra sfida per noi. Se vogliono, possono cambiare 11 giocatori e magari sono ancora più forti. Dobbiamo stare al 100% per fare punti contro questo tipo di squadre. Non siamo una big e rimaniamo umili? Come sempre.

Si vede che l’identità è quella, un gioco più posizionale ora però. C’è più struttura, ma penso che il mister stia facendo un grandissimo lavoro».

