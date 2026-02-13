Conferenza stampa Fabregas alla vigilia di Como Fiorentina: «Ecco la verità sulla sostituzione di Nico Paz col Napoli»

Conferenza stampa Fabregas alla vigilia di Como Fiorentina: le dichiarazioni verso il match della 25ª giornata di Serie A 2025/26

In conferenza stampa alla vigilia di Como Fiorentina, Cesc Fabregas ha parlato così. Le sue parole.

PARTITA E INDISPONIBILI – «Domani la partita più importante della stagione. Sono tutti disponibili per giocare tranne Goldaniga e Diao, che ieri hanno iniziato a lavorare con la squadra a parte. Diao per la partita con il Lecce o la partita di Coppa potrebbe tornare, potrebbe essere la data giusta».

SOSTITUZIONE NICO PAZ – «Baturina stava giocando una grandissima partita, ho voluto finire la partita a cinque dietro con Vojvoda. Per gli ultimi 10-15 minuti evitare i contropiedi. La partita però è cambiata, abbiamo avuto due grandissime occasioni alla fine per vincerla comunque. Io non ho mai la paura però, se Nico sbaglia 10 rigori non lo tolgo per non farlo giocare. Se dovrà giocare al Real Madrid, dovrà vivere con quest’etichetta e la pressione addosso. Io non toglierei mai un giocatore per paura di farlo calciare. Smolcic ha calciato per la prima volta un rigore, ma lo vedo allenarsi, con una personalità incredibile. Mi piace cambiare le caratteristiche quando di fronte ai Savic in porta. Baturina stava bene invece».

FIORENTINA – «È una grande squadra. Ha una società molto importante, la conoscete più di me. Da spagnolo so che la Fiorentina è storica, lo è sempre stata. Capisco sia una sorpresa vederla là in classifica. Ma 9-10 titolari hanno fatto un campionato bellissimo la scorsa stagione. Poi la linea tra vincere e perdere è sottile, la società ha investito tantissimo. Non ho avuto la fortuna di andare al Viola Park ma me ne hanno parlato benissimo. Hanno fatto acquisti importanti. Domani andremo con la mentalità di vincere la partita, così come loro».

LAHDO – «Adrian è giovanissimo, un giocatore del futuro. Lo seguivamo da un anno e mezzo. E preparato per giocare, ha personalità, ma siamo tranquilli. Ma sta sempre con noi a lavorare. Deve lavorare fisicamente, sarà un’alternativa per il futuro. A me non me ne frega niente dell’età, ma deve capire tantissime cose prima di poter dire che è preparatissimo. Dove può

giocare? E una mezzala».

MORATA – «Due giorni prima di Napoli ha sentito qualcosa dopo l’adduttore, io non voglio prendere nessun rischio. Se devono perderlo una partita o due meglio rispetto a 4-5-6 settimane. Lui era convinto di stare bene. Io non volevo rischiare niente. Però si trova bene ed è la cosa più importante».

