Conferenza stampa Fabregas alla vigilia di Napoli Como: «Partita molto importante, ecco con quale mentalità scenderemo in campo»

Conferenza stampa Fabregas alla vigilia di Napoli Como: le dichiarazioni verso il match di Coppa Italia 2025/26

L’attesa è finita. Domani sera, lo Stadio Diego Armando Maradona riapre i battenti per una notte da dentro o fuori. I quarti di finale di Coppa Italia mettono di fronte il Napoli e il Como, in una sfida che sulla carta appare sbilanciata, ma che il campo ha già dimostrato essere tutt’altro che scontata. A suonare la carica per gli ospiti è Cesc Fabregas. Il tecnico catalano ha affidato ai canali ufficiali del club il suo manifesto per l’impresa.

Le parole di Fabregas: “Stadio imponente, ma noi ci siamo”

Nessun timore reverenziale, ma grande rispetto. Questo il messaggio filtrato da Como. “Domani ci attende una partita molto importante”, ha dichiarato Fabregas. “Uno scontro ad eliminazione diretta contro i campioni d’Italia in uno stadio imponente. Scenderemo in campo con la nostra mentalità e mantenendo alta la concentrazione“. L’allenatore dei lariani sa che per espugnare Fuorigrotta servirà la partita perfetta: intensità, palleggio e coraggio, marchi di fabbrica che Fabregas sta cercando di imprimere alla sua squadra fin dal suo arrivo in panchina.

Il precedente e il tabellone: Inter alla finestra

Non è la prima volta che le due compagini incrociano i guantoni in questa stagione. Il precedente, giocato sempre a Napoli in campionato, è un dolce ricordo per il Como: uno 0-0 strappato con i denti che dimostrò la solidità tattica dei lombardi contro la corazzata azzurra. In attesa del ritorno di Serie A (previsto per il weekend del 3 maggio), domani c’è in palio molto di più di un punto.

La vincente di questa sfida, infatti, accederà alle semifinali, dove troverà ad attenderla l’Inter. Un accoppiamento che promette scintille, sia che si tratti di un big match tra Napoli e nerazzurri, sia che il Como riesca nel “miracolo” sportivo. Dall’altra parte del tabellone, la situazione è altrettanto delineata: l’Atalanta, fresca di qualificazione, attende la vincente di Bologna-Lazio, match in programma mercoledì 11 febbraio.

Il Maradona è pronto, Fabregas è carico: la Coppa Italia entra nel vivo.