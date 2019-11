Conferenza stampa Favre: «Reus? Non so ancora dire se domani ci sarà»

Conferenza stampa Favre: le parole del tecnico svizzero alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter

Lucien Favre ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League. Queste le parole del tecnico del Borussia Dortmund.

REUS – «Non riesco a dire al momento se ci sarà, dobbiamo vedere l’allenamento di oggi e come si svilupperà la giornata».

PARTITA – «Noi vogliamo vincere, vogliamo fare una grande prestazione – dice l’allenatore dei tedeschi. Dobbiamo essere preparati bene: servirà attaccare bene ma anche difendere, servirà equilibrio. L’Inter è pericolosa in contropiede, gioca molto bene, a volte si mette in campo con il 3-3-4: sa far girare la palla ed è difficile da affrontare»