Conferenza stampa Fonseca: «Shakhtar squadra più forte d’Europa in contropiede» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Roma-Shakhtar Donetsk

SHAKHTAR – «Sarà una partita difficile, ne sono sicuro. Loro sono una buonissima squadra, hanno vinto due volte con il Real Madrid e pareggiato con l’Inter. Disputano sempre una buona stagione anche in Europa League, i loro giocatori amano queste competizioni. Io li conosco bene. Difende bene, molto corta: è pericolosa in contropiede, forse la più forte d’Europa in questo senso. Serve una gara di grande esigenza».

VILLAR E DZEKO – «Dzeko oggi si è allenato con la squadra, sarà convocato. Villar è una possibilità, può giocare lui con Pellegrini così come Diawara con Cristante. Domani lo scoprirete».

DIFESA – «Penso che la squadra nelle ultime partite sia migliorata in difesa. Non parlo solo della linea difensiva, ma di tutta la squadra. Abbiamo capito che è importante non prendere gol e abbiamo migliorato una cosa che per me è importante. L’organizzazione della squadra è sempre stata buona, ma abbiamo migliorato sugli errori che permettono all’altra squadra di uscire veloce per attaccare. Penso che la squadra stia facendo un gioco più sicuro e non perde tanto la palla in questo momento».