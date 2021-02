Conferenza stampa Fonseca: «Qualificazione non chiusa. El Shaarawy dal 1’»

Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Roma-Braga

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Braga.

EL SHAARAWY TITOLARE – «El Shaarawy pronto per giocare, domani partirà titolare. La qualificazione per me non è chiusa, il Braga è forte. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per affrontarla. Conosco bene la loro mentalità, loro vogliono cambiare questo risultato. Questo turno non è chiuso».

DIFESA – «Smalling e Ibanez sarà difficile recuperarli in vista del Milan, Kumbulla è più vicino al rientro».

MOMENTO DECISIVO – «Sono tutti momenti decisivi, dal primo giorno che abbiamo iniziato la stagione. Devo dire che penso solo a domani, sarà una sfida difficile e non voglio pensare ora al Milan. Dobbiamo chiudere la questione qualificazione domani, poi penseremo ai rossoneri».