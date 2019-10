Conferenza stampa Fonseca: «Cambio modulo? È una possibilità»

Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma in vista della gara di domani valida per l’Europa League

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida della sua squadra contro il Borussia Mönchengladbach. Ecco le parole del tecnico:

«Cambio modulo? Alla luce delle assenze è una possibilità. In linea generale no, però vediamo domani. Infortuni? Per me è una situazione nuova, non mi era mai capitato. Lo scorso anno allo Shakthar abbiamo avuto solo 4 infortuni. Voglio credere che sia solo un caso. I giocatori devo capire che si devono sacrificare di più e correre di più per la squadra. Complicato raggiungere il livello desiderato in queste condizioni».