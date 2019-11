Conferenza stampa Fonseca: «Importante avere la mentalità ambiziosa»

Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma per presentare la partita di domani contro il Napoli

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la difficile partita di domani contro il Napoli. Queste le parole del portoghese:

«Ancelotti? È un grandissimo allenatore, ha vinto con grandi squadre ed ha grande qualità. Mi piace molto e spero che domani possa essere della partita. Per me è molto importante che la squadra abbia un atteggiamento positivo, è la cosa più importante. Se la squadra ha un atteggiamento come quello visto in queste ultime due partite possiamo essere più vicini agli obiettivi. La squadra può lottare in ogni partita. Domani giocheremo contro una squadra molto forte, io non penso più in la rispetto a domani».