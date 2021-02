Conferenza stampa Fonseca: «Out Cristante, mi piace la voglia di Zaniolo»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Benevento: ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della gara contro il Benevento. Ecco le sue dichiarazioni.

CRISTANTE E SPINAZZOLA – «Bryan non sarà della partita, non è pronto per giocare. Su Spinazzola dico che è una possibilità che possa giocare come centrale».

DZEKO O MAYORAL – «Aspettate domani».

ZANIOLO – «Mi piace la voglia che ha Nicolò di tornare quanto prima, però noi stiamo lavorando per farlo tornare al 100% e nel tempo giusto. Penso che con il lavoro che stiamo facendo, l’importante non è quando torni ma come torni a livello fisico. La sua voglia è molto importante».

SPINAZZOLA – «Un po’ è stato il modulo, un po’ la mancata cessione. Il modulo è importante perché in questa maniera lo favorisce, è il principale motivo della sua stagione. Giocando tanto, poi, il calciatore acquista fiducia, sta facendo una bellissima stagione».