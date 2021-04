Conferenza stampa Fonseca: «Tornano gli infortunati. Il Cagliari...»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari

INFORTUNATI – «Stanno bene, si sono allenati con la squadra e saranno tutti convocati. Vedremo chi giocherà, è una cosa che valuteremo ma sono soddisfatto di averli a disposizione».

CAMPIONATO – «Devo confessare che è difficile gestire tante partite quando non si hanno tutti i giocatori a disposizione. Devo dire che quando giochiamo tutti ogni tre giorni all’inizio della stagione è una cosa, a fine stagione è diverso a causa della stanchezza. Non succede solo alla Roma che sta andando avanti in Europa League, guardiamo anche gli esempi di Villareal e Arsenal, è difficile gestire quando non si hanno tutti i giocatori».

VILLAR – «Penso che non sia stanco, è normale che mantenere il solito livello nel corso della stagione è difficile per tutti. Gonzalo ha iniziato molto bene, il suo rendimento è calato ma ora sta nuovamente crescendo».

CRISTANTE A CENTROCAMPO E DIFEESA A 4 – «È stata una strategia per l’Atalanta, adesso abbiamo il Cagliari e poi pensiamo allo United».

CAGLIARI – «Loro sono in un buon momento, la partita contro l’Atalanta ha dimostrato che abbiamo la testa, è stata un buon esempio e domani vogliamo fare una buona partita e vincere. Non sarà facile ma vogliamo vincere. Il Cagliari è in un buon momento, loro sanno che è importante questa partita. Come ho detto la squadra deve stare con la testa al campionato, non devono mancare le motivazioni».