Conferenza stampa Fonseca: «Dzeko, Mayoral e Pedro, vi dico tutto»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni

Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese.

FORMAZIONE – «Pau Lopez giocherà domani. Penso che il problema dei gol subiti non si possa vedere solo per i 3 difensori centrali, è una questione collettiva. Ieri Kumbulla ha avuto un problema in allenamento. Se non giocherà, Cristante è una soluzione».

DZEKO – «Dzeko si sta allenando bene, così come Borja Mayoral. Vediamo domani».

PEDRO EL SHAARAWY – «Pedro credo sia pronto. Domani è pronto per giocare. El Shaarawy no, è stato fermo tanto tempo. Ha due settimane di lavoro, ma non è pronto fisicamente per giocare. Lavoriamo per farlo tornare a breve, ma la sua condizione non è al meglio per giocare domani. Lui è un esterno, si è allenato questi giorni con la squadra e ha capito cosa vogliamo dalla sua posizione. È un giocatore intelligente che si adatterà al nostro modo di giocare».

NESSUNA PROTESTA CONTRO LAZIO E JUVE PER PRESUNTI TORTI ARBITRALI – «L’aggressività di una squadra non si vede nelle proteste contro gli arbitri e loro non dovrebbero essere influenzati dalle proteste dei giocatori».

ATTEGGIAMENTO UDINESE COME QUELLO DELLA JUVE – «L’Udinese è la quinta difesa del campionato. Questo è lo scenario più difficile del calcio: avere una squadra che difende compatta vicino alla porta. Non abbiamo molte squadre nel mondo perfetta nel fare questo, perché è difficile. Se affrontiamo una squadra esperta come la Juventus è ancora più difficile. Abbiamo lavorato molto su questo in settimana».