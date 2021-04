Conferenza stampa Fonseca: «Smalling out. Mkhitaryan sta meglio»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della gara contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo.

DIFESA – «Smalling sta meglio ma non è pronto per domani. Cristante giocherà invece. Spinazzola dietro può essere una possibilità, così come Karsdorp, è una possibilità forte».

VERETOUT – «Sta molto meglio. Ha fatto un lavoro individuale in questi giorni, sarà convocato e la prossima settimana potremo averlo al 100%».

EL SHAARAWY – «Lui è arrivato dopo. Nelle ultime partite, l’abbiamo visto con una condizione migliore. Ha bisogno di giocare di più e così facendo tornerà presto a essere il giocatore che conosciamo».

SASSUOLO E AJAX – «Vogliono entrambe l’iniziativa, vogliono avere sempre la palla ma sono squadra diverse. Se sia un vantaggio o no, preferisco giocare contro questi tipi di squadre ma dipenderà da noi».

MKHITARYAN – «Sta lavorando individualmente e sta molto meglio. Vediamo la prosima settimana».