Conferenza stampa Fonseca: «Roma, un vanto per me. C’è stato rispetto»

Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia: ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso anche sul suo addio

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Roma.

DENTRO O FUORI PER L’EUROPA – «Ci siamo allenati bene questa settimana. Mi sembra che i giocatori siano motivati, tutti qui sappiamo che è importante vincere e arrivare in Europa per il prossimo anno, per questo penso che siamo tutti concentrati e preparati per fare una buona partita».

RICORDO IN DUE ANNI – «E’ difficile dire un momento. Penso che il più bello che ho creato qui è la relazione con le persone e con i tifosi. Penso sia stato un rapporto di grande rispetto. I risultati sono importanti, ma anche il rapporto con le persone lo è. E’ stato per me un grande orgoglio essere l’allenatore della Roma. E’ chiaro per me che allenare la Roma è un motivo di vanto e il rapporto con i tifosi è speciale».

FASCIA DA CAPITANO A DZEKO – «Non ha influenzato il campionato. Come in tutte le squadre ci sono questo tipo di situazioni, noi abbiamo avuto un rapporto per finire questo tipo di problema. L’ultima partita di Dzeko ha dimostrato che abbiamo risolto tutto».