Conferenza stampa Fonseca: «Ammonizione Zaniolo? Non era voluta» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dell’ammonizione di Zaniolo che gli permetterà di essere in campo contro l’Inter

Ha fatto discutere l’ammonizione ricevuta da Zaniolo, il quale era diffidato e quindi a rischio squalifica per Inter-Roma in programma tra due settimane. Paulo Fonseca prova a mettere a tacere le malelingue in conferenza stampa.

«Non ho visto il cartellino giallo. Non è vero che abbiamo parlato per avere il giallo e rientrare con l’Inter. Per noi è sempre importante la prossima partita»