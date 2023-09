Conferenza stampa Garcia: «Champions? Poteva andare meglio. La sfida con Sarri...»

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato alla vigilia del match contro la Lazio.

MERCATO E CHAMPIONS – Rispondo, ma poi parliamo solo di Napoli-Lazio, per favore. Il sorteggio poteva essere migliore, ma anche peggiore. Il Real Madrid è tra i più grandi club al mondo, sono doppiamente contento di affrontarlo, è una grande squadra e poi è un giusto ritorno delle cose visto che nel 2015-16 avevo qualificato la Roma ed il sorteggio era contro la Roma ma non mi fu permesso di giocarla. Il mercato non è chiuso, ma non ci saranno cose in entrata, in uscita penso ci sono diverse trattative per Lozano e Demme. Per ora sono ancora nostri però.