Conferenza stampa Gasperini: «Dobbiamo far punti per restare dentro»

Conferenza stampa Gasperini: il tecnico dell’Atalanta parla in vista della sfida in Champions League contro il Manchester City

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Manchester City: «È un’occasione per capire a che punto siamo. L’importante è fare risultato, con un punto siamo ancora dentro».

«Il coefficiente di difficoltà è molto alto, però per fortuna si riparte da 0-0. È giusto che noi pensiamo di poter vincere. Per loro è una festa a prescindere, è molto bello questo entusiasmo e questa partecipazione».