Conferenza stampa Gasperini: «Il Genoa ha ritrovato entusiasmo, attenzione»

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Atalanta-Genoa

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Genoa.

GENOA – «Il Genoa ha portato la Juventus ai supplementari in Coppa Italia, è una squadra che troviamo in un momento migliore rispetto a qualche settimana fa. Ha ritrovato entusiasmo, sarà una partita da interpretare bene, hanno dimostrato di saper fare risultato».

FORMAZIONE – «Domani ho qualche possibilità di scelta, sarò condizionato anche dalle prossime partite con Udinese e Milan. Hanno recuperato tutti, anche Caldara e Pasalic. Ci dà fiducia. Su Pasalic difficile fare previsioni, ripartirà con degli spezzoni. Dal momento in cui lo porterò in panchina sarà a disposizione. La difesa sta facendo molto bene, stiamo giocando con grande attenzione. C’è anche la bravura dell’avversario e degli attaccanti. Credo che in questo momento abbiamo una buona attenzione difensiva, rispetto alla parte centrale della stagione stiamo facendo bene».