Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Roma Bologna: le dichiarazioni pre match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2025/26

In conferenza stampa alla vigilia di Roma Bologna – valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League – Gian Piero Gasperini ha presentato così la sfida.

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ROMA BOLOGNA – «È una gara decisiva da dentro o fuori, diversa dal campionato. Non c’è pareggio, deve uscire un vincitore, quindi ci sono 90 minuti sicuri, con la possibilità anche di supplementari e calci di rigore, come nelle coppe europee. Sono partite leggermente diverse rispetto al campionato, sicuramente, ma forse proprio per questo ancora più affascinanti e particolari».

PARTITA SPARTIACQUE – «Sono già state tante le partite importanti per continuare nella stagione ad avere obiettivi sempre migliori, sempre più alti. Questa è una partita, come ho detto prima, da dentro o fuori, quindi sappiamo benissimo che è una gara che ti dà eventualmente l’opportunità di giocare un’altra partita o altre due. La parola spartiacque non mi piace molto, però rende l’importanza della gara: sei dentro una manifestazione nella quale puoi continuare ad andare avanti oppure uscire, quindi in questo senso è più importante di una partita di campionato, di sicuro».

SPIEGAZIONE AIA SULL’ESPULSIONE DI WESLEY – «Rivedendo le immagini, a volte quando ti senti preso in giro devi anche fare un po’ la faccia da scemo. Diciamo così. E così non aumentiamo le difficoltà a nessuno».

lo riporta vocegiallorossa