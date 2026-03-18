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Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Roma Bologna: «Non mi piace la definizione partita spartiacque…Espulsione Wesley? Quando ti senti preso in giro devi anche fare un po’ la faccia da scemo»
Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Roma Bologna: le dichiarazioni pre match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2025/26
In conferenza stampa alla vigilia di Roma Bologna – valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League – Gian Piero Gasperini ha presentato così la sfida.
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ROMA BOLOGNA – «È una gara decisiva da dentro o fuori, diversa dal campionato. Non c’è pareggio, deve uscire un vincitore, quindi ci sono 90 minuti sicuri, con la possibilità anche di supplementari e calci di rigore, come nelle coppe europee. Sono partite leggermente diverse rispetto al campionato, sicuramente, ma forse proprio per questo ancora più affascinanti e particolari».
PARTITA SPARTIACQUE – «Sono già state tante le partite importanti per continuare nella stagione ad avere obiettivi sempre migliori, sempre più alti. Questa è una partita, come ho detto prima, da dentro o fuori, quindi sappiamo benissimo che è una gara che ti dà eventualmente l’opportunità di giocare un’altra partita o altre due. La parola spartiacque non mi piace molto, però rende l’importanza della gara: sei dentro una manifestazione nella quale puoi continuare ad andare avanti oppure uscire, quindi in questo senso è più importante di una partita di campionato, di sicuro».
SPIEGAZIONE AIA SULL’ESPULSIONE DI WESLEY – «Rivedendo le immagini, a volte quando ti senti preso in giro devi anche fare un po’ la faccia da scemo. Diciamo così. E così non aumentiamo le difficoltà a nessuno».
lo riporta vocegiallorossa