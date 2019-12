Conferenza stampa Gattuso: «Nessuno di noi deve avere paura»

Conferenza stampa Gattuso, ecco le parole dell’allenatore del Napoli per presentare la sfida di domani contro il Sassuolo

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Sassuolo. Ecco le parole del tecnico partenopeo:

SEGNALI – «Ho visto una squadra che s’è consegnata a me ed al mio staff, abbiamo lavorato molto forte. Ho visto una squadra che fa tutto quello che chiediamo, cerchiamo qualcosa di diverso e dal primo giorno vi ho parlato di gioco per reparti. Abbiamo la nostra filosofia, dobbiamo tornare a fare quello che il Napoli ha fatto per tanti anni».

SASSUOLO – «Giochiamo contro una squadra forte, con giocatori giovani di talento, un tecnico che fa giocare bene le proprie squadre. Voglio vedere equilibrio, organizzazione, che non entriamo nel panico, sapendo soffrire».

PSICOLOGIA – «Nessuno deve pensare alla paura. Devo dare tranquillità. Dobbiamo pensare a tenere il campo, a non guardare la classifica, a non pensare che se veniamo superati sulla prima pressione poi prendiamo gol».

LAVORO – «La mattina entro alle 8.30 e vado via alle 8 di sera, la priorità è il campo, allenare, farli stare sul pezzo e parlare tanto, ascoltando anche ciò che dicono. Poi avranno 6 giorni di riposo, incontreremo il presidente col direttore e parleremo di tutto».