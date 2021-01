Torino, Giampaolo: «Se guardiamo indietro siamo morti. Conto su di lui»

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato alla vigilia della gara contro lo Spezia: le dichiarazioni del tecnico granata

CONTRO LO SPEZIA – «Squadra che gioca calcio, spensierata e leggera. Si divertono, è una squadra riconoscibile. Giocano con poco carico cognitivo, dobbiamo prepararla al meglio. E’ una sfida molto importante, dovremo recuperare dopo il tour de force. Se la squadra affrontasse l’avversaria con braccino corto e ansie, non è calcio. E devi fare un altro mestiere. Il calcio è un divertimento serio, la dice lunga su cosa lunga. Non esistono buoni propositi, bisogna essere positivi e propositivi, rischiare qualcosa per vincere e guardare avanti. Se guardiamo sempre indietro, siamo morti».

BELOTTI – «Le energie posso gestirle in campo: penso a Segre, che dopo due allunghi contro il Milan è in debito di ossigeno. Bisogna gestire i momenti delle partite, vale per tutti. E’ la testa che fa la differenza».

BASELLI – «Il suo recupero è avvenuto recentemente con gare ogni tre giorni: non c’è stata possibilità di fare valutazioni, non abbiamo riscontri. In allenamento, dal punto di vista medico sta bene ed è un buon giocatore. Dovessimo aver bisogno di lui, dovesse far mezz’ora, la farà. Non giocherà dall’inizio, ma avessimo bisogno posso contare su di lui».