Pisa News
Conferenza stampa Gilardino alla vigilia di Pisa Inter: «Loro in crisi? Chi lo pensa ha visto troppi film. Abbiamo identità e convinzione. Ecco chi sono gli indisponibili»
Conferenza stampa Gilardino alla vigilia di Pisa Inter. Il tecnico dei toscani ha parlato in vista del match di domani all’Arena Garibaldi
Alla vigilia del match contro l’Inter all’Arena Garibaldi e valida per la tredicesima giornata, Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha risposto alle domande dei giornalisti, parlando delle difficoltà legate agli infortuni, della preparazione tattica della squadra e della sfida contro la squadra di Chivu, che si presenta come una delle squadre più forti della Serie A.
CI SONO DEFEZIONI NEL PISA? – «Chi sarà a disposizione starà bene, ma ci sono Denoon e Vural indisponibili in più rispetto ai soliti. Sappiamo domani che affrontiamo la prima della classe. Saremo un po’ più corti».
INCONTRIAMO UNA SQUADRA IN CRISI? – «No, sarebbe da fantascienza dirlo. E una squadra forte e da parte nostra ci dev’essere una forte identità e un forte Dna che abbiamo mantenuto. Dobbiamo portare in campo queste caratteristiche di forza sulle gambe e di convinzione, consapevoli di rincorrere questo sogno».
COS’HANNO I NOSTRI INFORTUNATI – «Denoon ha avuto una distorsione alla caviglia, mentre Vural ha avuto un problema tendineo al ginocchio e li valuteremo entrambi nei prossimi giorni. Entrambi due infortuni in allenamento».
COME PENSO DI AFFRONTARE TATTICAMENTE IL MATCH? – «Mi sono concentrato su chi ho avuto in questi giorni senza crearsi alibi. Questa squadra ha sempre dato risposte e ha sempre dimostrato che chi è entrato ha sempre fatto la differenza nel modo e nel sacrificio. Essere bravi a partire in un modo e cambiare completamente è qualcosa che la squadra sa fare dal punto di vista tattico. Porterò anche due giovani ovvero Bettazzi e Maucci. Certo, l’aspetto tattico degli avversari condiziona alcune scelte. Dobbiamo pensare a cosa fare quando avremo la palla. Sarà una gara di grande sacrificio. Dovremo essere bravi a sviluppare la gara negli ultimi venticinque metri. In difesa, oltre a Calabresi, Caracciolo e Canestrelli c’è anche Albiol, fondamentale per il gruppo. Bonfanti si sta allenando bene. Lo stesso Francesco Coppola è a regime. Gli manca la partita, ma sta bene».
LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA SU INTERNEWS24
Pisa, Gilardino analizza: «Il pareggio è giusto. Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento»
Pagelle Sassuolo Pisa, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A! I voti