Conferenza stampa Gilardino alla vigilia di Pisa Inter: «Loro in crisi? Chi lo pensa ha visto troppi film. Abbiamo identità e convinzione. Ecco chi sono gli indisponibili»

Alla vigilia del match contro l’Inter all’Arena Garibaldi e valida per la tredicesima giornata, Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha risposto alle domande dei giornalisti, parlando delle difficoltà legate agli infortuni, della preparazione tattica della squadra e della sfida contro la squadra di Chivu, che si presenta come una delle squadre più forti della Serie A.

CI SONO DEFEZIONI NEL PISA? – «Chi sarà a disposizione starà bene, ma ci sono Denoon e Vural indisponibili in più rispetto ai soliti. Sappiamo domani che affrontiamo la prima della classe. Saremo un po’ più corti».

INCONTRIAMO UNA SQUADRA IN CRISI? – «No, sarebbe da fantascienza dirlo. E una squadra forte e da parte nostra ci dev’essere una forte identità e un forte Dna che abbiamo mantenuto. Dobbiamo portare in campo queste caratteristiche di forza sulle gambe e di convinzione, consapevoli di rincorrere questo sogno».

COS’HANNO I NOSTRI INFORTUNATI – «Denoon ha avuto una distorsione alla caviglia, mentre Vural ha avuto un problema tendineo al ginocchio e li valuteremo entrambi nei prossimi giorni. Entrambi due infortuni in allenamento».

COME PENSO DI AFFRONTARE TATTICAMENTE IL MATCH? – «Mi sono concentrato su chi ho avuto in questi giorni senza crearsi alibi. Questa squadra ha sempre dato risposte e ha sempre dimostrato che chi è entrato ha sempre fatto la differenza nel modo e nel sacrificio. Essere bravi a partire in un modo e cambiare completamente è qualcosa che la squadra sa fare dal punto di vista tattico. Porterò anche due giovani ovvero Bettazzi e Maucci. Certo, l’aspetto tattico degli avversari condiziona alcune scelte. Dobbiamo pensare a cosa fare quando avremo la palla. Sarà una gara di grande sacrificio. Dovremo essere bravi a sviluppare la gara negli ultimi venticinque metri. In difesa, oltre a Calabresi, Caracciolo e Canestrelli c’è anche Albiol, fondamentale per il gruppo. Bonfanti si sta allenando bene. Lo stesso Francesco Coppola è a regime. Gli manca la partita, ma sta bene».

