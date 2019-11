Conferenza stampa Gotti: «Con la Samp gara fondamentale»

Conferenza stampa Gotti, ecco le parole dell’allenatore dell’Udinese volte a presentare la partita contro la Sampdoria

Luca Gotti, attuale allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico:

«La partita di domani assume importanza particolare, ma ogni partita è difficile. Guardiamo gara dopo gara e non il calendario. Mi aspetto una Sampdoria con degli equilibri e sta iniziando ad esprimere delle potenzialità ancora non espresse. Non abbiamo un trend specifico in trasferta o in casa, siamo in crescita e ci poniamo gara dopo gara degli obiettivi da raggiungere. De Paul? Sono soddisfatto del suo atteggiamento. Dobbiamo metterlo nella condizione di fare il De Paul in campo».