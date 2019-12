Conferenza stampa Gotti: «Napoli in crisi? Pensiamo a noi stessi»

Conferenza stampa Gotti, ecco le parole dell’allenatore dell’Udinese per presentare la partita di domani contro il Napoli

Luca Gotti, attuale allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico:

GARA – «Noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione, a noi stessi. Credo sia abbastanza importante, per questa squadra in questo momento del campionato, crearsi una identità. Poi i problemi o la forza degli avversari ci devono interessare relativamente».

COPPA ITALIA – «Di bello c’è stato che l’Udinese era una squadra di calcio, lo è stata sullo 0-0, sul 2-0, sul 3-0… C’è stato un ottimo atteggiamento, di solidità e impegno condiviso. Poi quello che riusciamo a metterci per qualità tecniche e idee sarà qualche cosa in più».

GIOCATORI – «Come ho detto in altre occasioni cerco di non avere pregiudizi e preconcetti, cerco di lasciarmi la porta aperta in tutte le situazioni».