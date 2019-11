Conferenza stampa Gotti: «Dopo la sosta Udinese con un altro allenatore»

Conferenza stampa Gotti, il tecnico ad interim dell’Udinese presenta con le sue parole la partita contro la Spal di Semplici

L’attuale allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del suo secondo match da primo in panchina contro la Spal. Queste le dichiarazioni:

PANCHINA – «Ho già chiarito la mia posizione e mi aspetto che contro la Sampdoria l’Udinese abbia un altro allenatore. Non conosco le tempistiche della società, posso solo parlare della mia posizione».

SPAL – «Sotto l’aspetto tattico non mi aspetto grandi sorprese: faranno la differenza i dettagli e gli episodi. Mi aspetto una gara maschia, tosta e vera. In settimana abbiamo lavorato su noi stessi e non sulla SPAL».

DE PAUL – «È chiaro che da un giocatore con le sue potenzialità ci si aspetti sempre molto, ma non è sempre è possibile che ci sia. A Genova è stato determinante non solo per il gol ma per l’atteggiamento in campo. Una peculiarità che ha riguardato tutta la squadra».