Conferenza stampa Gotti: «Siamo arrabbiati ma c’è un’importante novità»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le parole del tecnico friulano

MOMENTO NO – «Ho visto una squadra dispiaciuta per non essere riuscita a portare via dei punti dalla gara col Napoli, e anche piuttosto arrabbiata. In partite precedenti era capitato in alcuni momenti di concedere troppo all’avversario. Con il Napoli a mio giudizio questo non è successo, però negli episodi non siamo stati bravi. In questi giorni abbiamo cercato di concentrarci molto sulla cura dei dettagli».

DEULOFEU – «Ieri e oggi Gerard ha svolto i primi due allenamenti con i compagni dopo la gara prenatalizia contro il Benevento. La situazione è questa».