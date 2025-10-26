Conferenza stampa Grosso post Sassuolo Roma. Le parole del tecnico: «Abbiamo creato, ma non finalizzato. Berardi? Non lo avrei sostituito»

Conferenza stampa Grosso post Sassuolo Roma. Le parole del tecnico al termine del match perso 1-0 dal Sassuolo in casa

Al termine della sfida contro la Roma, terminata 1-0 per gli ospiti grazie al gol di Dybala, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato il match in conferenza stampa, evidenziando alcuni aspetti positivi e indicando le aree su cui la squadra deve migliorare.

SULLA PARTITA E LA PRESTAZIONE DEL SASSUOLO – «Nella fase iniziale forse erano loro a non aspettarsi il Sassuolo così perché prima del gol avevamo creato i presupposti noi per far gol. Siamo stati bravi a restare in partita fino alla fine. Sappiamo che questa è una squadra che può svariare negli uomini e cambiare ma se crei tanto e non fai gol poi… Nella fase iniziale abbiamo avuto delle potenziali occasioni per provare ad andare in vantaggio, abbiamo sofferto la qualità della Roma per dei tratti, però per me oggi la partita c’è stata e faccio i complimenti ai ragazzi. Proveremo a migliorare qualche piccolo dettaglio e ora ci prepareremo al meglio per la prossima sfida».

SULLA MANCANZA DI PRECISIONE IN ATTACCO – «Il dato va analizzato, non va tirato lì in maniera asettica, perché poi non risulta nei tiri in porta quando con due giocatori in area non l’abbiamo messa dentro, quando Fadera punta l’area, quando Pinamonti non riesce a colpire la palla. Il dato va preso, tenuto ma va analizzato in profondità. Siamo stati in partita contro una squadra forte ed è merito dei ragazzi. Non portiamo a casa niente perché quando non finalizzi contro queste squadre lasci poi la posta intera in palio».

SULLA SCELTA DI FADERA E LA PARTITA DI BERARDI – «Berardi non l’avrei sostituto. Mi hai chiesto perché non ha giocato Armand ma mi hai detto che Fadera ha fatto un’ottima partita e sono contento della partita che ha fatto. Sono contento che Alieu oggi abbia fatto una bella partita insieme a tutti i suoi compagni».

SUI GIOCATORI INFERMI – «Romagna si è fatto male, penso che starà fuori per un po’ di tempo. Da Domenico arrivano notizie confortanti perché è andato all’ospedale a fare accertamenti ma arrivano notizie positive».

SUL CAGLIARI E LA PROSSIMA SFIDA – «Il Cagliari in casa mette grande ritmo e dobbiamo essere bravi a recuperare le energie, capire chi riesce a recuperarle e capire chi avremo a disposizione. Io ho fiducia dei ragazzi che ho all’interno della rosa, e capiremo chi sta bene e in base a chi sta bene cercheremo come affrontare un avversario forte».

Grosso ha ribadito la necessità di continuare a migliorare, specialmente nella finalizzazione, e ha espresso fiducia nei suoi uomini, nonostante le difficoltà, guardando già alla prossima sfida contro il Cagliari.