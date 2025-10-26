Sassuolo News
Sassuolo Roma 0-1: Altro successo per la squadra di Gasperini
Sassuolo Roma, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2025/26. Appuntamento alle 15:00 al Mapei Stadium! Segui il LIVE qui
Sassuolo Roma scendono in campo per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Il match avrà inizio alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e vedrà la squadra di casa, allenata da Fabio Grosso, attualmente a metà classifica con 10 punti, cercare punti salvezza contro un’avversaria temibile come la Roma di Gasperini. I giallorossi, infatti, sono attualmente quarti in classifica e hanno la possibilità di riagganciare il Napoli, in vetta al campionato dopo il successo contro l’Inter. Segui LIVE il match con Calcionews24.
FINISCE QUI IL MATCH
83′ ANCORA WESLEY. Contropiede giallorosso con l’esterno che prende velocità tentando la conclusione. Palla fuori
76′ Wesley tenta la conclusione, altra parata del portiere giallorosso
67′ PALO ROMA. Buona azione tra Dovbyk e Pellegrini, ma il capitano giallorosso colpisce il palo.
58′ Dybala trova Celik che tenta la conclusione. Palla deviata
INIZIA IL SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
40′ Dybala sull’esterno della rete su calcio di punizione.
33′ Muric strepitoso su Cristante! Grande imbucata di Dybala, ma il portiere del Sassuolo sbarra la porta
31′ Centrale la conclusione di El Aybaoui
27′ Romagnoli non trova di testa su calcio d’angolo.
17′ Dybala! La sblocca la Roma. Dopo la conclusione di Cristante parata da Muric, il tap-in di destro della Joya
7′ Fadera impegna Svilar da fuori, gran parata. Angolo
1′ Si parte!
FORMAZIONI UFFICIALI
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiwicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; El Aynaoui, Bailey; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini
