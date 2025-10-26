Formazioni Ufficiali Sassuolo Roma, le scelte per il match - Calcio News 24

Sassuolo News
Formazioni Ufficiali Sassuolo Roma, le scelte per il match
Formazioni ufficiali Sassuolo Roma, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Sassuolo Roma. Ecco gli schieramenti del match.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè.
A disp.: Turati, Coulibaly, Odenthal, Candè, Lipani, Iannoni, I.Konè, Fadera, Volpato, Moro, Pierini, Cheddira. All.: Grosso
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Bailey; Dybala
A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Hermoso, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Pellegrini, Koné, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy. All.: Gasperini
