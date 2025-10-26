 Formazioni Ufficiali Sassuolo Roma, le scelte per il match - Calcio News 24
Connect with us

Sassuolo News

Formazioni Ufficiali Sassuolo Roma, le scelte per il match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

23 minuti ago

on

By

Gasperini

Formazioni ufficiali Sassuolo Roma, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Sassuolo Roma. Ecco gli schieramenti del match.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè.

A disp.: Turati, Coulibaly, Odenthal, Candè, Lipani, Iannoni, I.Konè, Fadera, Volpato, Moro, Pierini, Cheddira. All.: Grosso

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Bailey; Dybala

A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Hermoso, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Pellegrini, Koné, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy. All.: Gasperini

LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME DI SERIE A

Related Topics:

Sassuolo News

Sassuolo Roma, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Mapei! Tutti i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

26 Ottobre 2025

By

soulé
Continue Reading

Sassuolo News

Sassuolo, Grosso: «Contro la Roma capiremo il nostro valore. Su quel giocatore dico questo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

25 Ottobre 2025

By

Image Photo843741
Continue Reading