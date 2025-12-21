Conferenza stampa Grosso al termine di Sassuolo Torino: «Partita equilibrata, il rigore l’episodio decisivo. Assenze? Non è una cosa che mi piace sottolineare. Cambi? Scelte ponderate»

Conferenza stampa Grosso al termine di Sassuolo Torino. Le parole del tecnico dei neroverdi dopo la sconfitta di misura della 16a giornata

Al termine della sfida del Mapei Stadium contro il Torino, valida per la 16ª giornata di Serie A, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare una gara decisa dai dettagli. Un confronto equilibrato, con poche occasioni nel primo tempo e una ripresa più propositiva dei neroverdi, che però non sono riusciti a ribaltare l’inerzia dopo l’episodio chiave.

ANALISI DELLA PARTITA – «Per me oggi è una partita con poche occasioni da gol. Nel primo tempo siamo entrati timidi e con ritmi diversi da quelli che esaltano le nostre caratteristiche. Nonostante questo la gara è rimasta equilibrata. Nella ripresa abbiamo creato diverse occasioni e avuto il pallino del gioco, ma in una gara così l’episodio ti incanala la partita e poi non abbiamo avuto la forza, anche per merito degli avversari, di rimetterla in piedi».

ASSENZE E OPPORTUNITÀ – «Non è la cosa che mi piace sottolineare. Vogliamo che rientrino i nostri ragazzi, ma quando ci sono assenze ci sono opportunità per gli altri. Oggi c’erano i presupposti per fare una partita diversa, soprattutto nel primo tempo. Quando non riesci a esprimere il tuo potenziale, restare in equilibrio è positivo, ma il dettaglio ha spostato tutto. È un’esperienza che deve insegnarci qualcosa».

SCELTE OFFENSIVE E CAMBI – «Sono scelte ponderate per avere energie fresche. In panchina c’erano ragazzi che potevano portare energia. Oggi non è mancata attenzione o concentrazione, ma in alcuni episodi potevamo fare meglio. Pongo l’attenzione sull’analisi generale: in altri momenti avremmo potuto esprimerci meglio e non lo abbiamo fatto».

IL CASO MATIC – «Per valorizzare i giocatori offensivi devi essere bravo a partecipare e a metterli in moto. Quando sei poco incisivo non è demerito degli attaccanti, devi metterli in condizione. Matic è talmente forte che le sue qualità emergono quando la squadra ha i giri giusti».

PRESSIONE AVVERSARIA – «Non ci ha sorpreso. Hanno lasciato molti uno contro uno con i nostri offensivi, ma troppe volte abbiamo cercato la giocata scontata. Per esaltarli bisogna servirli con i tempi e i giri giusti».

INCIDENZA DEI CAMBI – «Ho visto meno bene i primi 20 minuti rispetto agli ultimi 20, quando con generosità e anche disordine abbiamo provato a rimanere in partita. Mi focalizzo soprattutto sull’inizio: lì potevamo mettere in difficoltà l’avversario, ma non abbiamo preso le decisioni giuste».

MAPEI STADIUM – «Analizzeremo questo dato e proveremo a fare meglio. La squadra è propositiva, ma quando allarghi le maglie diventa più facile per l’avversario metterti in difficoltà. C’è stata voglia di fare gara, ma alcune ingenuità non ci hanno permesso di fare bene».