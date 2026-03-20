Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Juve Sassuolo: «È stata una settimana difficile ma vogliamo cogliere l’opportunità. Ho fatto anni bellissimi alla Juventus»

Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Juve Sassuolo: le dichiarazioni verso il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus. Le sue dichiarazioni.

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GIOCATORI OUT PER PERTOSSE – «Affrontiamo una squadra forte e in salute, con tanti interpreti bravi che ha grandissime qualità. Partita difficile, per noi si è aggiunta qualche altra complicazione. Settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare. Ci prepariamo a questa gara con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei ragazzi in grado di poter fare partita, sappiamo che sarà difficile ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità, cercando di fare gara piena».

CAMBI COL BOLOGNA – «Io riesco spesso a portare la cosa positiva. Abbiamo affrontato una squadra che ha dimostrato di avere delle qualità. Nel secondo tempo eravamo sotto nel punteggio a differenza della gara con la Lazio, quindi la modalità di ingresso è stata migliore, a differenza di Roma dove i subentrati dovevano riuscire a resistere ai giri alzati della Lazio. Chi è entrato domenica è stato bravo perché abbiamo creato i presupposti per pareggiare ma è stata una gara che ha dato degli spunti importanti e abbiamo cercato fino alla fine di acciuffarla senza riuscirci».

PRIMA VOLTA CHE TORNA DA AVVERSARIO – «Sarei voluto arrivare in condizioni diverse ma è la prima volta che torno a casa. Ho fatto anni bellissimi, sia da giocatore, che da allenatore nel settore giovanile. Parliamo di una società di primissimo livello e sono stato contento di averne fatto parte».

COSA NON RIPETERE DALL’ANDATA – «Quando incontri questo livello alcune cose dipendono anche come vengono fatte dagli avversari, in questo tipo di partite tre cose devono andare nella stessa direzione perché la struttura, il percorso e il livello è diverso. C’è bisogno di una grande prestazione di tutti e c’è bisogno che gli avversari non stiano nel loro momento migliore e c’è bisogno di un pizzico di fortuna. All’andata la Juve era nel loro momento bello, noi abbiamo incontrato delle difficoltà. L’obiettivo è incidere sulla nostra prestazione perché bisognerà avere grande forza».

JUVE GIOCA COL FALSO 9 – «La loro modalità è abbastanza chiara, il modulo rimane simile anche muovendo i giocatori di qualche metro, cercano di preparare l’azione per creare questi uno contro uno laterali o degli attacchi alla profondità quindi i riferimenti sono pochi. Quando gioca la punta forse per assurdo diventa l’unico riferimento perché gli altri riescono a interscambiarsi la zona per poi riconoscere il compito. L’allenatore è di primissimo livello e gli faccio i complimenti ma penso non ce ne sia bisogno. È una squadra che ha delle conoscenze chiare, ci sono le difficoltà, e dobbiamo andare in campo per esaltare le nostre perché anche noi abbiamo delle qualità da mettere in campo».

lo riporta sassuolonews.net.