Conferenza stampa Hoeness pre Roma Stoccarda: «Gasperini ha modificato il calcio. Giocare all’Olimpico sarà un’emozione»

Conferenza stampa Hoeness pre Roma Stoccarda: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Europa League 2025/26

Sebastian Hoeness ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma Stoccarda di Europa League. Le sue parole.

STADIO OLIMPICO – «Un’emozione. Ci ricorda quello di Berlino. Domani ci saranno due squadre con grande storia, la Roma è una delle più forti in Europa League con un allenatore straordinario, lo avevamo già sfidato ai tempi dell’Atalanta. Si vede la sua mano, sarà una gara maschia. Vogliamo fare punti come loro, vediamo se riusciamo a strappare il biglietto per gli ottavi. Sarà un bel match».

MANU KONE‘ – «Lo conosciamo bene, ha dimostrato le qualità. A Roma si è fatto vedere, è uno dello zoccolo duro di Gasperini. Lui, Cristante ed El Aynaoui sono giocatori eccezionali. Sarà dura giocare contro di lui domani».

IMPATTO DEL CALCIO DI GASPERINI – «Non lo devo dire io. Questo impatto c’è, la modalità di marcatura di Gasperini ha modificato il calcio. Prima all’Atalanta e ora alla Roma, il suo calcio è fattibile solo con determinate caratteristiche in rosa. Io credo che anche ora li abbia. Ha portato l’Atalanta a un livello internazionale. Complimenti a lui e allo staff».

STESSA CLASSIFICA – «Dobbiamo ricordarci che non è scontato ritrovarci con 12 punti e con la possibilità di andare agli ottavi di finale. Cercheremo di portare a casa i punti che ci servono, al netto del fatto che la Roma è forte e vorrà vincere».