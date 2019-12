Conferenza stampa Iachini: «Non mi pongo obiettivi. Chiesa ragazzo d’oro»

Conferenza stampa Iachini: le parole del nuovo tecnico viola durante la presentazione ai giornalisti e tifosi

Beppe Iachini si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della Fiorentina. Queste le parole del tecnico viola.

FIRENZE – «Ho conosciuto Commisso che mi ha detto di rivedersi in me. Ringrazio lui e tutti i dirigenti. Saluto anche Montella con cui ho un buon rapporto e gli faccio un in bocca al lupo per il futuro. Gli auguro le migliori fortune. Sono molto felice di essere tornato nella mia seconda casa. Ho tanti ricordi qui e conosco tante persone. Ho un grande rapporto di stima e affetto nei confronti della città e dei tifosi che mi hanno sempre ricordato anche da avversario. Se sono arrivato qui è anche per ripagare la stima e la fiducia di tutti. Affronto questa avventura con grande entusiasmo e con la voglia di lavorare sul campo. Voglio trasmettere ai giocatori tutta la mia passione».

CHIESA – «Ho parlato con Chiesa a Natale. Mi sono visto tutte le partite per capire cosa dovevamo fare e lui era al campo con me diversi giorni rinunciando alle vacanze su mia richiesta. E’ un bravo ragazzo, a posto e di sani principi. Ha voglia di fare il bene della Fiorentina. Sono stato molto felice di poterci parlare e sono convinto che recupererà in presto ed è un giocatore che può fare più ruoli. E’ un jolly prezioso per la nostra squadra, ci darà una grande mano».

OBIETTIVI – «Non mi pongo obiettivi primari e secondari. La realtà della classifica è questa. Se raggiungeremo la salvezza non ci fermeremo e cercheremo di fare il massimo sempre raggiungendo posizioni più consone alla storia della Fiorentina. Restiamo con i piedi per terra per capire la malattia che abbiamo, curarla e fare i punti che servono per rivitalizzare una squadra che dovrà scalare la classifica. Io guardo avanti, non indietro».