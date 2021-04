Conferenza stampa Iachini: «Non pensavo di tornare a Firenze. Fiducia in Vlahovic»

Giuseppe Iachini ha parlato alla vigilia di Genoa-Fiorentina

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Genoa.

RITORNO A FIRENZE – «Non ci pensavo, ma allo stesso tempo ero legato alla squadra e all’ambiente. Sono rimasto legato al gruppo e alla società, con i quali abbiamo condiviso delle belle emozioni. Pensavo le cose potessero andare meglio, poi è arrivata questa chiamata in un momento di difficoltà, come lo scorso anno. Mi auguro di poter comprendere in fretta cosa non è andato per poter risalire la classifica».

VLAHOVIC – «L’anno scorso ha fatto 6 goal con me, senza rigori. In questa stagione sta facendo meglio e ne sono felice. A inizio campionato ho voluto che rimanesse, perché sapevo che avesse un buon potenziale e che sarebbe venuto fuori. Ho piena fiducia in Dusan, come dimostrato con la maglia da titolare che gli ho dato dopo il goal sbagliato ad inizio stagione con l’Inter».

STATO D’ANIMO – «C’è un po’ di preoccupazione, ma è vogliosa di cambiare le sorti. Andare a giocarci le partite che restano, con una squadra compatta ed organizzata che possa far bene entrambe le fasi. L’anno scorso siamo stati la migliore difesa e siamo riusciti a segnare anche più di un goal a gara. Dopo la partita di Genova intendo andare a lavorare più nello specifico, col gruppo al completo».