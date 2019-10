Lazio, Inzaghi preoccupato: «Con il Celtic abbiamo speso tanto» – VIDEO

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico della Lazio in vista del match contro la Fiorentina di domani

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera contro la Fiorentina.

GLASGOW – «Una delle migliori prestazioni ma non abbiamo ottenuto risultato, dobbiamo credere in quello che facciamo. Giocare, come abbiamo fatto, in un determinato modo non è da tutti ma dobbiamo fare ancora di più. Torniamo con zero punti con grande fatica ma dobbiamo recuperare in fretta perchè domani c’è una gara importante. Dobbiamo continuare a lavorare e credere nelle nostre forze. Partite come quella di Glasgow in passato si sono capitate ma i risultati passano attraverso le prestazioni e quella è stata importante»