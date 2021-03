Conferenza stampa Inzaghi: «Crotone insidioso, ci vorrà un buon approccio»

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Lazio-Crotone

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Crotone.

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24

GARA – «Le insidie sono tantissime, il Crotone viene da un’ottima vittoria, ha cambiato allenatore da poco e verrà qui per fare la sua partita. Dovremo approcciare nel migliore dei modi, perché veniamo da un periodo delicato e non sarà semplice. Contro la Juventus abbiamo perso in malo modo, perché avevamo fatto 30/40 minuti bene poi abbiamo subito il pareggio. Ora però guardiamo al futuro che è il Crotone».

MOMENTO LAZIO – «La squadra ha lavorato bene, oggi facciamo l’ultima seduta e vediamo chi sarà disponibile. Serve una partita da vera Lazio».