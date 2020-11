Conferenza stampa Inzaghi: le dichiarazioni del tecnico della Lazio alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit

La Lazio è pronta a riprendere il proprio cammino in Champions League contro lo Zenit. Dopo la convincente prestazione con il Crotone, i biancocelesti proveranno a ripetersi in campo europeo. Queste le dichiarazioni del tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa.

LEGGI LE PAROLE COMPLETE SU LAZIO NEWS 24

ZENIT – «Conosciamo l’importanza della gara, era un nostro obiettivo passare il girone, ma mancano tre partite e domani affrontiamo una squadra forte e di qualità che recupera giocatori importanti, dovremo fare una gara di carattere e recuperare energie perché sabato a Crotone è stata una gara dispendiosa».

LUIS ALBERTO – «Ha dimostrato in questi anni cosa rappresenta per noi, importantissimo, ha dato una grandissima risposta in campo tecnicamente ma anche per il sacrificio, ha dato la risposta sul campo. Ci aspettiamo conferme fuori dal campo ma non ho dubbi perchè ho parlato col ragazzo che è sereno e motivato»