Conferenza stampa Inzaghi: «In questa situazione per colpa nostra»

Conferenza stampa Inzaghi, l’allenatore della Lazio presenta la partita di Europa League della sua squadra contro il Cluj

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Europa League contro il Cluj. Ecco le sue dichiarazioni:

PARTITA – «La nostra qualificazione è appesa a un filo. Fino a che la matematica non ci condanna, faremo di tutto per andare avanti. Siamo in questa situazione per colpa nostra e anche per fattori esterni».

DIFFERENZE – «In campionato stiamo giocando un ottimo calcio dalla prima giornata fino alla 13°. Il terzo posto è ampiamente meritato. In Europa il sorteggio poteva andare meglio. I ragazzi sono stati bravi nelle prestazioni, meno nei risultati. Per la qualità che abbiamo dovevamo passare il girone, che probabilmente non passeremo».

ACCIACCATI – Strakosha ieri aveva l’influenza, ma era già previsto che domani giocasse Proto, che è un portiere affidabile. Negli ultimi 15 giorni l’ho visto bene. Guerrieri verrà in panchina, Strakosha si allenerà a parte, ce la farà per domenica. Berisha sta bene, ha fatto tre allenamenti importanti dopo il problema accusato dopo le nazionali».